دوري أبطال أوروبا
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2 - 1مجم 4 - 3
ن م
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خوسيلو 88', 90' + 1'
ألفونسو ديفيز 68'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

ريال مدريد v بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,