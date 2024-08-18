الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
انتهت
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مارتن زوبيميندي 90' + 8'
خورخي دي فروتوس 67'سيرجيو كاميلو 84'
(½ 0-0) (انتهت 1-2)

ريال سوسييداد ضد رايو فاليكانوالنتائج والإحصائيات,