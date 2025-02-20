الدوري الأوروبي
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5 - 2مجم 7 - 3
ن م
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برايس مينديز 5'L. Sucic 18', 45' + 2'ميكيل أويارزابال 73' (جزاء)O. Oskarsson 90'
A. Buksa 24' (جزاء)D. Osorio 38'
(ش١ 3-2) (ن م 5-2)

ريال سوسييداد v إف سي ميديلاندالنتائج والإحصائيات,

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