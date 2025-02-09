الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
ن م
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S. Becker 1'برايس مينديز 84'
خافيير بوادو 53' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

ريال سوسييداد v إسبانيولالنتائج والإحصائيات,