الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 0
ن م
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A. Ezzalzouli 74'فيتور روكي 86'
(ش١ 0-0) (ن م 2-0)

ريال بيتيس v ليجانيسالنتائج والإحصائيات,