الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 2
ن م
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فيتور روكي 40'مارك بارترا 90' + 5'
J. Rodriguez 13'A. Douvikas 82'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

ريال بيتيس v سيلتا فيجوالنتائج والإحصائيات,