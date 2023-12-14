الدوري الأوروبي
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2 - 3
ن م
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Juan Miranda 14'آيوزي بيريز 37'
Abdallah Sima 10'Cyriel Dessers 20'كيمار روفي 78'
(ش١ 2-2) (ن م 2-3)

ريال بيتيس v راينجرزالنتائج والإحصائيات,