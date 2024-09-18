الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
ن م
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جيوفاني لو سيلسو 61' (جزاء), 74'
M. Arambarri 90' + 3'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

ريال بيتيس v خيتافيالنتائج والإحصائيات,