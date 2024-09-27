الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
ن م
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إيفان سانشيز 90' + 4'
C. Larin 59'V. Fernandez 83'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

ريال بلد الوليد v مايوركاالنتائج والإحصائيات,