الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 1
ن م
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J. Latasa 63'
ساندرو راميريز 22'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

ريال بلد الوليد v لاس بالماسالنتائج والإحصائيات,