الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
انتهت
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سليم أملاح 51'
خورخي دي فروتوس 57', 80'
(½ 0-0) (انتهت 1-2)

ريال بلد الوليد ضد رايو فاليكانوالنتائج والإحصائيات,