الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
انتهت
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إيفان سانشيز 6'
رافينيا 54'فيرمين لوبيز 61'
(½ 1-0) (انتهت 1-2)

ريال بلد الوليد ضد برشلونةالنتائج والإحصائيات,