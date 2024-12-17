دوري أبطال أوروبا للسيدات
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3 - 0
انتهت
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A. Corelli 9'R. Ventriglia 82'إيلينا ليناري 90' + 3'
(½ 1-0) (انتهت 3-0)

روما للسيدات ضد غلطة سرايالنتائج والإحصائيات,