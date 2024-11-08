الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 3
انتهت
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سكوت ماكينا 90' + 2' (هدف عكسي)
فابيو سيلفا 6'آريدان أومبييريز 62' (هدف عكسي)مانو فوستر 66'
(½ 0-1) (انتهت 1-3)

رايو فاليكانو ضد لاس بالماسالنتائج والإحصائيات,