الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
2 - 1
انتهت
team-logo
ادريان ايمباربا بلازكيز 5'خورخي دي فروتوس 63'
بورخا إيغليسياس 26'
(½ 1-1) (انتهت 2-1)

رايو فاليكانو ضد سيلتا فيجوالنتائج والإحصائيات,