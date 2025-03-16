الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 2
انتهت
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أوسكار تريخو 58'بيدرو دياز 72'
مارتن زوبيميندي 20'اركايتز مارييزكورينا 80'
(½ 0-1) (انتهت 2-2)

رايو فاليكانو ضد ريال سوسييدادالنتائج والإحصائيات,