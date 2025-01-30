الدوري الأوروبي
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2 - 1
ن م
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N. Raskin 21'V. Cerny 55'
K. Mac Allister 84'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

راينجرز v يونيون سانت جيلواالنتائج والإحصائيات,