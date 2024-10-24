الدوري الأوروبي
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4 - 0
ن م
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دينيس لاورنس 10'V. Cerny 31', 55'H. Igamane 71'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

راينجرز v ستياوا بوخارستالنتائج والإحصائيات,