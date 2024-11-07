الدوري الأوروبي
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0 - 4
ن م
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B. Varga 54', 67'K. Zachariassen 56'Saldanha 76'
(ش١ 0-0) (ن م 0-4)

دينامو كييف v فيرنسفاروشالنتائج والإحصائيات,