الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
ن م
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C. Vicente 17'C. Martin 60'
D. Lukebakio 83'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

ديبورتيفو ألافيس v إشبيليةالنتائج والإحصائيات,