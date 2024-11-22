الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 0
ن م
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A. Rodriguez 70'آلان روميو نيوم 73'
(ش١ 0-0) (ن م 2-0)

خيتافي v ريال بلد الوليدالنتائج والإحصائيات,