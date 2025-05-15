الدوري الإسباني – لا ليجا
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0 - 2
انتهت
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G. Guruzeta 76'دانيال فيفيان 89'
(½ 0-0) (انتهت 0-2)

خيتافي ضد أتلتيك بيلباوالنتائج والإحصائيات,