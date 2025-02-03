الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
ن م
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A. Ruiz 8'Y. Asprilla 79'
فابيو سيلفا 82'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

جيرونا v لاس بالماسالنتائج والإحصائيات,