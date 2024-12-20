الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 0
ن م
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دافيد لوبيز 31'A. Ruiz 39'A. Danjuma 82'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

جيرونا v ريال بلد الوليدالنتائج والإحصائيات,