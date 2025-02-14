الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
ن م
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يانجيل هيريرا 54'
كريستانتوس أوتشي 3'بورخا مايورال 62'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

جيرونا v خيتافيالنتائج والإحصائيات,

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