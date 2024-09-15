الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 4
ن م
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كريستيان ستواني 80'
لامين يامال 30', 37'داني أولمو 47'بيدري 64'
(ش١ 0-2) (ن م 1-4)

جيرونا v برشلونةالنتائج والإحصائيات,