دوري أبطال آسيا النخبة
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5 - 2
ن م
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O. Arribas 37'برجسون 52'A. Aiman 56'خيسي روديجيز 90' + 7'J. Obregon 90' + 15' (جزاء)
H. Lee 27'H. Kang 80'
(ش١ 1-1) (ن م 5-2)

جوهور دار التعظيم v بوهانج ستيلرزالنتائج والإحصائيات,

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