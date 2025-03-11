دوري أبطال آسيا النخبة
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0 - 1مجم 0 - 1
ن م
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S. Mueanta 58'
(ش١ 0-0) (ن م 0-1)

جوهور دار التعظيم v بوريرام يونايتدالنتائج والإحصائيات,