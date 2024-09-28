الدوري الإيطالي
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0 - 3
ن م
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D. Vlahovic 48' (جزاء), 55'C. Conceicao 89'
(ش١ 0-0) (ن م 0-3)

جنوى v يوفنتوسالنتائج والإحصائيات,