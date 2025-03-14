الدوري الإيطالي
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2 - 1
ن م
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F. Miretti 16', 45' + 2'
N. Krstovic 68' (جزاء)
(ش١ 2-0) (ن م 2-1)

جنوى v ليتشيالنتائج والإحصائيات,