الدوري الإيطالي
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2 - 2
ن م
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A. Pinamonti 73', 85'
R. Orsolini 37'J. Odgaard 56'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

جنوى v بولونياالنتائج والإحصائيات,