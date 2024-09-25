الدوري الأوروبي
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3 - 1
ن م
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عبد الرحمان بابا 48' (هدف عكسي)Y. Akgun 75'ماورو إيكاردي 90' + 5'
G. Konstantelias 67'
(ش١ 0-0) (ن م 3-1)

جلطة سراي v باوك سالونيكيالنتائج والإحصائيات,