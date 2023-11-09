الدوري الأوروبي
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3 - 2
ن م
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Aron Doennum 36'Thijs Dallinga 58'Frank Magri 76'
Cristian Casseres Jr. 74' (هدف عكسي)ديوجو جوتا 89'
(ش١ 1-0) (ن م 3-2)

تولوز v ليفربولالنتائج والإحصائيات,