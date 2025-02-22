الدوري الإيطالي
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
مالك ثياو 5' (هدف عكسي)G. Gineitis 76'
تيجاني ريجنديرز 74'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

تورينو v ميلانالنتائج والإحصائيات,

;