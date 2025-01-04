الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 2
ن م
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دومينيك سولانكي 4'
انتوني جوردون 6'A. Isak 38'
(ش١ 1-2) (ن م 1-2)

توتنهام هوتسبير v نيوكاسل يونايتدالنتائج والإحصائيات,