الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 1
ن م
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دومينيك سولانكي 8'B. Johnson 28'جيمس ماديسون 85'
B. Mbeumo 1'
(ش١ 2-1) (ن م 3-1)

توتنهام هوتسبير v برينتفوردالنتائج والإحصائيات,