الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 4
انتهت
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دومينيك سولانكي 17' (ضربة جزاء)
جاك هينشلوود 51', 64'مات أورلي 88' (ضربة جزاء)دييجو جوميز 90' + 3'
(½ 1-0) (انتهت 1-4)

توتنهام هوتسبير ضد برايتونالنتائج والإحصائيات,