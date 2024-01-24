دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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G. Reiten 62' (جزاء)M. Chavas 71' (هدف عكسي)
A. del Castillo 69'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

تشيلسي للسيدات v ريال مدريد للسيداتالنتائج والإحصائيات,