الدوري الأوروبي
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1 - 3
ن م
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رافا سيلفا 38'
G. Kanichowsky 23'دور بيريتز 45' + 3'W. Pinto 81'
(ش١ 1-2) (ن م 1-3)

بيشكتاش v مكابي تل أبيبالنتائج والإحصائيات,