الدوري الأوروبي
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4 - 1
ن م
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ميلوت ريشكا 17', 60'رافا سيلفا 78'جواو ماريو 90' + 2' (جزاء)
U. Gomez 45'
(ش١ 1-1) (ن م 4-1)

بيشكتاش v أتلتيك بيلباوالنتائج والإحصائيات,