دوري أبطال إفريقيا
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2 - 1المجموع 3 - 2
انتهت
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فيستون مايلي 24'احمد سامى 56'
إيكرام راينيرز 75'
(½ 1-0) (انتهت 2-1)

بيراميدز ضد ماميلودي صن داونزالنتائج والإحصائيات,