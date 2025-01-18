دوري أبطال إفريقيا
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6 - 0
ن م
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S. Awujoola 2'M. Hamdi 10'مصطفى فتحى 53'رمضان صبحي 60' (جزاء)A. Magdi 66'ابراهيم يوسف 77'
(ش١ 2-0) (ن م 6-0)

بيراميدز v ديوليبا أي سيالنتائج والإحصائيات,