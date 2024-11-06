دوري أبطال آسيا النخبة
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4 - 2
ن م
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J. Jung 30'J. Teixeira 64'واندرسون 68'Oberdan 76'
P. Chen 33'بي جينهاو 90' + 4'
(ش١ 1-1) (ن م 4-2)

بوهانج ستيلرز v شاندونج تايشانالنتائج والإحصائيات,