الدوري الإيطالي
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3 - 0
ن م
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D. Ndoye 21' (جزاء), 71'R. Orsolini 69' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

بولونيا v فينيسياالنتائج والإحصائيات,