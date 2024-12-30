الدوري الإيطالي
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2 - 3
ن م
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B. Dominguez 20', 58'
A. Sarr 38'C. Tengstedt 45' + 2'S. Castro 88' (هدف عكسي)
(ش١ 1-2) (ن م 2-3)

بولونيا v فيروناالنتائج والإحصائيات,