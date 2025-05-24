الدوري الإيطالي
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1 - 3
انتهت
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ريكاردو أورسوليني 64'
فيتينيا 17'L. Venturino 26', 43'
(½ 0-3) (انتهت 1-3)

بولونيا ضد جنوىالنتائج والإحصائيات,