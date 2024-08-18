الدوري الإيطالي
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
Riccardo Orsolini 57' (جزاء)
Lautaro Gianetti 68'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

بولونيا v أودينيزيالنتائج والإحصائيات,