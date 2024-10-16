دوري أبطال أوروبا للسيدات
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2 - 3
انتهت
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M. Brunnthaler 40'K. Dubcova 53'
A. Kennedy 5'أوبا فوجينو 57'M. Fowler 80'
(½ 1-1) (انتهت 2-3)

بولتن ضد مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,