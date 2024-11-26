دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
0 - 3
ن م
team-logo
S. Miura 79'D. Tono 90' + 4'S. Kanda 90' + 7'
(ش١ 0-0) (ن م 0-3)

بوريرام يونايتد v كاواساكي فرونتاليالنتائج والإحصائيات,