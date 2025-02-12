دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
Bissoli 20'S. Mueanta 90' + 3'
S. Jang 45' + 1'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

بوريرام يونايتد v أولسان هيوندايالنتائج والإحصائيات,

;